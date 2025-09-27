Varriale: “Scudetto? Ancora duello Napoli-Inter, ma prossime due gare importanti per il Milan”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: “Lotta a due per lo scudetto? E’ molto presto per dirlo. Credo che sulla carta l’avversaria del Napoli resti l’Inter, che ha sicuramente delle situazioni da mettere a posto, ha cambiato allenatore e ha ancora un po’ di retaggio della passata stagione. Ma secondo ha una rosa che compete alla pari del Napoli. Poi però il Milan ha nelle prossime due partite, perché non ci metto solo quella di domani sera col Napoli ma anche quella con la Juventus, un termometro importante per capire fin dove il lavoro di Allegri può portare la formazione rossonera. Ha il vantaggio di giocare meno, ma ha ancora qualche cosa da dimostrare come crescita.

Perché poi Leao, che in queste settimane non ha giocato, dovrebbe essere il punto di forza del Milan, in assoluto è il giocatore più forte ma nelle passate stagioni non è stato tutto questo grande vantaggio. I passaggi a vuoto che ha avuto hanno condizionato il Milan e Allegri, che è un tecnico astuto e capace di far rendere molto la sua squadra, deve lavorare molto su questo. Credo che il Napoli con le due milanesi e la Juve si giocherà lo scudetto, però che siano in corsa fino alla fine tutte e non si riduca in duello questo lo vedremo nel corso del campionato”.