America's Cup, il sindaco Manfredi annuncia: "Tornerà balneabile il mare di Bagnoli"

vedi letture

L'America's Cup porterà la bonifica del mare di Bagnoli. Questo è l'impegno che si è assunto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi davanti al consiglio comunale. "Con la Coppa America nel 2027 si accelera la bonifica a mare nel tratto antistante la colmata - spiega il primo cittadino ai microfoni di TG3 Rai Campania - e tutti i manufatti che saranno realizzati per l'accoglienza e la gestione delle imbarcazioni saranno temporanei e, pertanto, smontati al termine della competizione".

Lunga la relazione del sindaco e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, illustrata questa mattina in Consiglio comunale. Per quanto riguarda la bonifica del tratto di mare, Manfredi ha spiegato che "l'accelerazione degli interventi in questo tratto ha un valore anche dal punto di vista della balneabilità, perché è il tratto di mare con la maggiore profondità. Dal punto di vista dell'inquinamento, l'acqua è assolutamente pulita, il problema è il fondo, dove ci sono tracce di idrocarburi o metalli pesanti legate alle attività industriali e tale questione sarà affrontata realizzando delle scogliere per delimitare le aree di intervento ed evitare che i sedimenti si muovano. Sarà dragato il fondo per eliminare lo strato superficiale dei sedimenti dove ci sono le tracce e sarà realizzato uno strato di tessuto per tenere fermo il fondo che viene rinaturalizzato con una sorta di semina di alghe grazie a un progetto della Stazione zoologica Anton Dohrn".