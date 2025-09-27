Pistocchi: "Conte non lascerà spazio a Modric, mi aspetto questa mossa tattica"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli di Milan-Napoli: “I risultati spesso non dicono tutto delle prestazioni delle squadre. Partiamo prima dal Napoli che si trova in testa a punteggio pieno, ma ha avuto delle problematiche non piccole nel gioco. Soprattutto sembra quasi, come già era successo a Conte all’Inter con Eriksen, che De Bruyne sia ancora un corpo estraneo a questa squadra. E’ un giocatore che deve stare nel vivo del gioco e giocare molti palloni, quindi stare 20 metri più dietro. Il Napoli, però, ha dimostrato una solidità difensiva che la pongono come favorita del campionato. Nonostante quello che dice Conte sul mercato.

Il Milan non è tanto cambiato. Il 3-5-2 di Allegri molto difensivo le posizioni dei giocatori sono più o meno quelle dell’anno scorso e con una libertà che tutti gli avversari hanno concesso a Modric che sono state fondamentali. Credo che Conte non lo lascerà tanto libero, metterà qualcuno a pressione. Forse potrebbe essere McTominay a fare quel lavoro, abbassando De Bruyne più indietro, lo scozzese potrebbe essere l’uomo chiave del match.

Domani sarà un metro di confronto per il Milan molto importante, anche perché tra i due allenatori non corre buon sangue. Tanto è vero che Conte è rimasto a Napoli perché De Laurentiis aveva già contrattualizzato Allegri e lui, come era già successo già alla Juventus, non voleva lasciare la sua squadra nelle mani di chi lui considera uno che ha rivisitato il suo lavoro”.