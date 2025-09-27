Bove è pronto a tornare: "Sto parlando con la Roma, il cerchio si sta chiudendo"

Bove è pronto a tornare: "Sto parlando con la Roma, il cerchio si sta chiudendo"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:15Le Interviste
di Redazione Tutto Napoli.net

Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista Edoardo Bove, fermo ai box dallo scorso dicembre per il grave problema riscontrato nel corso di Fiorentina-Inter, ha confessato di essere pronto a tornare in campo: "Le visite saranno state una decina, molte di semplice controllo, elettrocardiogramma, prove sotto sforzo, holter pressorio, oltre a aritmologiche e a studi elettrofisiologici. Sono preparato. I medici hanno giustamente tutte le cautele... Ci vuole ancora un po’ di tempo, ma sento che si sta chiudendo il cerchio".

Il classe 2002 ha poi proseguito così: "Stiamo parlando con la Roma. Sono sotto contratto fino a giugno 2028, è ancora lunga. Italia o estero? Non escludo niente. I medici non sono ancora giunti a una conclusione, potrei anche essere a posto, non credi? Ho la piena consapevolezza della situazione, sto da Dio e ho una gran voglia di tornare alla mia passione".