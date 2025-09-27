Bove è pronto a tornare: "Sto parlando con la Roma, il cerchio si sta chiudendo"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista Edoardo Bove, fermo ai box dallo scorso dicembre per il grave problema riscontrato nel corso di Fiorentina-Inter, ha confessato di essere pronto a tornare in campo: "Le visite saranno state una decina, molte di semplice controllo, elettrocardiogramma, prove sotto sforzo, holter pressorio, oltre a aritmologiche e a studi elettrofisiologici. Sono preparato. I medici hanno giustamente tutte le cautele... Ci vuole ancora un po’ di tempo, ma sento che si sta chiudendo il cerchio".

Il classe 2002 ha poi proseguito così: "Stiamo parlando con la Roma. Sono sotto contratto fino a giugno 2028, è ancora lunga. Italia o estero? Non escludo niente. I medici non sono ancora giunti a una conclusione, potrei anche essere a posto, non credi? Ho la piena consapevolezza della situazione, sto da Dio e ho una gran voglia di tornare alla mia passione".