Podcast De Paola: "Napoli ridimensionato? No, meriti all'Atalanta! L'ha spento nelle sue fonti..."

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Che valutazioni possiamo trarre da questo weekend di Serie A?

“Questa giornata ci ha ribadito come tutte le squadre abbiano problemi. Il Napoli per dire ha problemi non di compattezza e né di grinta, ma bensì di maturità. Conte è da un po’ che secondo me non centra l’obiettivo a livello di dichiarazioni, perché al contrario di ciò che ha comunicato, negli ultimi anni il Napoli ha fatto piazzamenti migliori rispetto all’Atalanta. Poi è chiaro che i tifosi non possano pretendere tutto subito e solo ora ripudiare, come ho letto in alcuni commenti, un allenatore che viene dalla Juventus o un Lukaku adesso improvvisamente criticato”.

Esce ridimensionato il Napoli da questa sconfitta?

“L’analisi che possiamo trarre è che il Napoli, quando aggredito alto da una squadra organizzata, va in difficoltà. I giocatori dell’Atalanta non hanno fatto giocare i calciatori azzurri. Lukaku poi ha già fatto quattro gol e quattro assist, ma quando gli affianchi un buon marcatore con delle caratteristiche fisiche importanti tende ad andare in difficoltà. Il Napoli insomma è stato spento nelle sue fonti di gioco per merito di una squadra che mostrato un ritmo superiore”.

L’Atalanta può essere la sorpresa per lo scudetto?

“Sì, perché l’ambiente dell’Atalanta può essere propedeutico. La società è consolidata, Gasperini è uno che riesce a cambiare in corsa le cose e ogni calciatore che passa per le sue mani risorge. A Napoli non aveva l’obbligo di vincere, ma proprio questo aspetto dà serenità ai giocatori e gli permette di fare bene”.