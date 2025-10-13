Podcast De Paola sicuro: "Presto De Bruyne in sintonia con McTominay"

Paolo De Paola è intervenuto nel corso del suo appuntamento con l'Editoriale ai microfoni di TMW Radio per discutere di Italia e non solo.

Che impressioni ti sta lasciando questa Italia?

"Non è che mi convinca tanto, perché la squadra va ancora a corrente alternata. Quel che continua a colpire poi è il divario nella differenza reti con la Norvegia. Ho l'impressione che ci troveremo di fronte un play-off per niente facile. Poi non vedo neanche tutta questa grinta, anzi la squadra mi pare moscia. Se vent'anni fa avessimo guardato questo girone avremmo pensato a sommergere di gol ogni avversaria, mentre ora sono parecchio sfiduciato. Non mi piace come gioca quest'Italia e contro l'Estonia tre gol sono il minimo. Se nei play-off vedremo questo sacro furore mi zittirò, ma al momento in campo vedo più dei ballerini che non dei calciatori agguerriti. Finora Gattuso ha fatto il minimo sindacale".

Il Napoli si gode invece McTominay e Hojlund, in gol con le rispettive Nazionali. Il feeling con De Bruyne si farà?

"De Bruyne come avevamo preannunciato è un giocatore imprescindibile, tanto che è quello che corre di più. Deve soltanto tararsi ed entrare in sintonia con gli altri centrocampisti, ma è un problema quasi risolto. Tonali ha parlato dei livelli e dei ritmi delle partite di Premier League, che in Italia invece non c'è. Il Napoli grazie a Conte ha questo tipo di agonismo".