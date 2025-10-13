Italia U21, Marianucci: "Grazie al CT Baldini per l'opportunità, è un onore essere qui"

Luca Marianucci, difensore della Nazionale Under 21, ha parlato alla vigilia della sfida di qualificazioni europee contro l'Armenia. “Sicuramente arriviamo a questa gara con molto entusiasmo dopo la partita con la Svezia. Della Polonia ora non ci interessa, pensiamo solo alla gara di domani con l’Armenia. Speriamo di replicare le prestazioni che stiamo facendo. Devo dire grazie a mister Baldini che mi ha dato l’opportunità di vestire la maglia della Nazionale, come ci diciamo fra noi ogni giorno è sempre un onore indossarla, bisogna onorarla per tutti quelli che ci guardano”.

Su Cremona. “Abbiamo ricevuto veramente una bella accoglienza, ho già avuto l’opportunità di giocare nel centro sportivo durante il settore giovanile, è molto bello e non ce ne sono molti così in tutta la Serie A. Quindi bisogna fare i complimenti alla Cremonese per quanto hanno fatto. Giocheremo contro di loro il 28 dicembre, se non sbaglio. Loro sono partiti forte e non ci regaleranno di certo punti”.