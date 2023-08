Del Genio: "Cajuste non sarà solo il vice Anguissa, con lui il Napoli può tenere Gaetano"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Quando il Napoli prende questi giocatori come Cajuste e Natan a me piace. Questo non significa che metto la mano sul fuoco per loro, ma rientrano in quegli acquisti di giovani di potenzialità che arrivano a Napoli e fanno gli anni migliori della propria carriera.

Napoli camaleontico? Avere soluzioni alternative che puoi sfruttare anche senza sostituzioni è importante, quindi avere calciatori polivalenti è importante. Gabri Veiga se arriva prenderà il posto di Zielinski, invece Cajuste non è venuto solo a fare il vice Anguissa perché possono giocare insieme, anche a due. E in più Cajuste potrebbe essere anche il vice Lobotka, per questo per completare il reparto invece che Demme il Napoli potrebbe tenere dentro Gaetano".