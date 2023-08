Del Genio: "Che errore con Veiga, andava chiuso subito! Non si può restare così in mediana"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "In linea di principio dico che se De Laurentiis non vuole pagare le commissioni ha ragione, però poi bisogna rendersi conto che allora su certi giocatori che hanno determinati procuratori non ci può andare. Il Napoli aveva in pugno Veiga, poteva fare gol a porta vuota, invece ha temporeggiato per le commissioni e alla fine è rimasto col cerino in mano.

Io oggi non mi sento di dire che si può rimanere così a centrocampo e dico che il Napoli ha sbagliato. Doveva chiudere perché a una società come il Napoli non capitano spesso occasioni così importanti: stiamo parlando di un quasi fenomeno, Veiga, per il quale solo per un caso non c'era la concorrenza di Real Madrid, Barcellona, le big di Premier eccetera".