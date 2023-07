Del Genio: "Chiunque arrivi per il dopo Kim dovrà superare la concorrenza di Ostigard"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

"Qualsiasi calciatori arrivi, se viene dall'estero, sono convinto che debba superare anche la concorrenza di Ostigard al centro della difesa. L'ex Genoa ha 24-25 anni e deve fare un passo in avanti, non credo che Kim fosse già così forte alla sua età, visto che giocava in Cina e poi in Turchia.

Ostigard sta arrivando a quell'età, le potenzialità ci sono tutte, se non trova un mostro sacro come Kim se la gioca per essere titolare. Lui ha qualche chance in più di Juan Jesus, che invece rientrerà nelle classiche rotazioni dei quattro".