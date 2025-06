Tesser: "Napoli fa grande mercato, ma vedo un campionato equilibrato come l'ultimo"

Intervistato nel corso della rubrica "A tu per tu", Attilio Tesser ha commentato il nostro campionato partendo dal Napoli campione d'Italia: "Il Napoli sta facendo un grande mercato, sembra che si muoverà molto anche il Milan con Allegri. Vedo un torneo ben equilibrato sulla falsa riga dello scorso anno. Juve e Milan saranno più vicine al Napoli e all’Inter che dovrà assorbire un cambiamento notevole”.

In panchina tante novità. Da Pisacane a Cuesta…

“Delle scommesse, è chiaro. A Cagliari l’hanno seguito, sanno come lavora. Il tecnico del Parma mi sembra lo conoscesse il direttore sportivo, ci crede ciecamente. E’ giovane, vedremo come sarà. Penso che sarà determinante come lo prenderanno i calciatori al di là delle sue valide competenze”.

Come vede Gattuso in Nazionale?

“Sono contento. Ha indossato la maglia azzurra, ha esperienza e sicuramente rappresenta una boccata fresca per il mondo azzurro. Mi dispiace che sia andato via Spalletti. Ma Gattuso può rappresentare un buon tecnico per la Nazionale".