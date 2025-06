Lo juventino Chirico: “Squadra mediocre, neanche Conte l’avrebbe trasformata”

A Orlando, dopo le due vittorie con Al Ain e Wydad Casablanca, la Juventus è crollata al primo ostacolo di alto livello incontrato al Mondiale per club. Il Manchester City di Guardiola si è imposto per 5-2 al termine di una partita a senso unico e mai in discussione. Marcello Chirico, giornalistica di fede bianconera, ha commentato la sconfitta degli uomini di Tudor ai microfoni di Controcalcio: “Il problema è generale. Sono andati a prendere un dirigente dal Tolosa che nessuno conosceva che si è presentato dicendo che fa tutto lui.

Poi ha detto che valuteranno i giocatori anche in base al money ball. Uno che fa il mercato in base al money ball, ma ci rendiamo conto? Dove siamo arrivati? I tifosi sono giustamente preoccupati e arrabbiati. La sconfitta contro il Manchester City è una conseguenza di tutto questo. Si continua a pensare che se viene un bravo allenatore trasforma questa squadra. Per me questa squadra è mediocre e costruita male, neanche Conte l’avrebbe trasformata”.