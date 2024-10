Del Genio: “È una presa per i fondelli dire che il Napoli è favorito per lo scudetto!”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, è intervenuto nel corso della trasmissione Linea Calcio

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, è intervenuto nel corso della trasmissione Linea Calcio: "Tra i calciatori europei più preziosi in Serie A c'è solo Kvaratskhelia del Napoli. Come si fa a dire che il Napoli è favorito per lo scudetto se in questa speciale classifica c'è una squadra, ovvero l'Inter, che ha 6 giocatori su 10. L'Inter secondo voi non è favorita che ha vinto anche lo scudetto l'anno scorso e ha pure alternative fortissime. Quest'anno questa attribuzione del ruolo di favorita al Napoli è una presa per i fondelli!".