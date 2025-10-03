Del Genio: "Ma quale caso McTominay, numeri in linea! Poi se volete un gol a partita..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' e si è soffermato sulle chiacchiere su Kevin De Bruyne, Scott McTominay e la loro coesistenza nello scacchiere tattico di Antonio Conte: "McTominay? I numeri sono molto simili a quelli dell'anno scorso, poi a un certo punto l'anno scorso cominciò a segnare un gol a partita.

Poi se vogliamo essere superficiali e dire che non può giocare con De Bruyne perché non segna un gol a partita allora il problema l'avremo sempre. So che veramente non è un caso. Io vorrei essere spiegato, forse è un limite mio: cosa significa che non possono giocare insieme De Bruyne e McTominay? Veramente non capisco il senso dell'affermazione".