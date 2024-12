Del Genio: "Nessun retropensiero sulla scelta di Conte! Ma quale segnale doveva mandare?"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è espresso così: "La scelta di Conte non l'ho condivisa ma l'ho capita. Voleva premiare tutti per una questione di gestione del gruppo. E' una scelta che ho capito. Condivisa magari no, ma l'ho capita e dobbiamo accettarla senza retropensieri. Mi sfugge completamente il retropensiero 'L'ha fatto per dare un segnale'. Ma perché secondo voi non parlano tutti i giorni? C'è bisogno di mandare messaggi in partita? Non posso pensare che sia andata così.

Conte? Gli ho dato 6 perché ha detto di voler fare una cosa e l'ha fatta. Il problema è la difesa perché lì c'è una situazione preoccupante in caso di assenze, per il resto le alternative ci sono. In attacco ci sono due calciatori super affidabili: Simeone e Neres, quest'ultimo per me è il dodicesimo titolare".