Del Genio non ha fretta: "Preferisco fare un acquisto buono l'ultimo giorno che uno così oggi"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "L'anno scorso di questi tempi c'era un forte pessimismo sul mercato del Napoli, anche perché erano andati via tanti big. Oggi invece non è andato via nessuno, Kim a parte. Io personalmente non ho fretta per gli acquisti, preferisco prendere l'opzione migliore l'ultimo giorno di mercato e non uno da inserire subito tanto per prenderlo".