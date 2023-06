Del Genio su Garcia: "La smettete di dare giudizi senza aspettare il campo? Non facciamo i maghi!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "La volete finire col 'secondo me è buono, secondo me sarà un fallimento'? Aspettiamo il campo, il vero giudice. E' un allenatore che ha avuto alti e bassi. E' bravo, ma bisogna aspettare. Oggi sono contro tutti quelli che stanno dicendo che andrà bene o andrà male. Abbiamo preso questo vizio di dare opinioni su ciò che non si vede, nel calcio decide il campo e bisogna aspettare. Se si danno opinioni su ciò che non si vede bisognerebbe chiamarli pronostici, non opinioni. E noi facciamo i giornalisti, non i maghi".