Di Gennaro: "Scudetto, perché non provarci? Stravedo per un calciatore"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'opinionista Antonio Di Gennaro ha così parlato del Napoli come candidata per lo Scudetto: "Di investimenti ne hanno fatti pochi, ma l'ultimo di Giuntoli con Anguissa è molto interessante. Stravedo da anni per Fabian Ruiz, la squadra è forte e da qualche tempo ha ritrovato peso difensivo. L'organico è di prim'ordine, con l'equilibrio che c'è quest'anno, vedo le premesse per fare benissimo. Penso punteranno al campionato ben più che all'Europa League: lo Scudetto sarà obiettivo primario e perché non provarci in maniera definitiva?".