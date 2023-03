Di Lorenzo svela: "Tanti ex vorrebbero tornare qui a Napoli"

Giovanni Di Lorenzo e i tanti ex che vorrebbero tornare a Napoli dopo essere andati via.

Questo è quanto dice il capitano del Napoli nella sua intervista alla rivista Undici.

"Il merito è anche del club, infatti chi va via finisce per rimpiangere tutto quello che si è lasciato alle spalle: la società, la bellezza della città, il calore dei tifosi e delle persone in generale. Sono cose che possono venire a mancare, e infatti sono in tanti a voler tornare qui".