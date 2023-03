Di Lorenzo da brividi: "Chi lascia Napoli, finisce per rimpiangerla! Vissuti male gli addii, ma stava nascendo grande gruppo"

“Nessuno si aspettava una stagione così”. Parole di capitan Giovanni Di Lorenzo, intervistato dalla rivista Undici

© foto di www.imagephotoagency.it

“Nessuno si aspettava una stagione così”. Parole di capitan Giovanni Di Lorenzo, intervistato dalla rivista Undici: "L'ambiente di Napoli ha vissuto male l'ultima estate e gli addii di alcuni giocatori. Io però vedevo che stava nascendo un grande gruppo, così dissi a uno dei collaboratori del mister che avremmo potuto fare molto bene. Nessuno si aspettava una stagione del genere ma sta andando…"

Sulla fascia

Non mi aspettavo di essere scelto, non pensavo che potesse toccare a me. Insigne e Mertens erano già andati via, Koulibaly è stato ceduto durante il ritiro. A quel punto il mister doveva scegliere, e credo che abbia scelto me per il modo in cui mi comporto, non solo in partita ma anche in allenamento, per il fatto che vado sempre al massimo".