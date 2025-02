"Discontinuo, ma spacca le partite!": Zazzaroni rivela le parole di Mourinho su Saint-Maximin

Ivan Zazzaroni ha raccontato di una chiacchierata con José Mourinho, attuale allenatore del Fenerbahce, squadra in cui gioca l'obiettivo del Napoli per l'attacco Allan Saint-Maximin: "Io ne ho parlato con Mourinho, che mi ha detto che se fa cinque partite un paio le indovina e quelle partite le spacca. Non le spacca tutte, non è continuo, ma quand'è in giornata lo fa. E' veloce, è forte, va in uno contro uno. Con Mourinho la frequentazione è quasi quotidiana, io lo adoro e mi ha detto questa cosa.

Saint-Maximin è un giocatore che la partita può decidertela, non è un granché continuo, ma è uno che puoi mettere subito in campo. Vedremo se arriverà lui od Okafor", le parole del direttore del Corriere dello Sport nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.