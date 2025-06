Dubbi su De Bruyne? Cosmi: "Conte troverà la quadra per farlo giocare con Lobotka e McT"

L'allenatore Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, tra i vari argomenti ha parlato anche del nuovo super-acquisto del Napoli, Kevin De Bruyne. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

De Bruyne lo vedi in un centrocampo insieme a Lobotka e McTominay? O sarebbe troppo offensivo? “Intanto, come McTominay è diventato quello che è diventato, magari De Bruyne diventerà un giocatore un pochino più tattico. Ovviamente sempre con le caratteristiche che lo hanno eletto a uno dei migliori giocatori europei. La garanzia è Conte, non è stupido che fa giocare due incursori e perde geometrie in mezzo al campo. Vedrete che troverà la sistemazione giusta. L’unica remora è che abbiamo sempre questo nei confronti di giocatori che magari alla prima prestazione non positiva si comincia a dire ‘Eh però al City giocava da trequarti’ ‘Eh però’… No, lasciamoli stare. Devono capire il nostro calcio, non è stato semplice per Platini, per Zidane… Anche McTominay all’inizio non è stato quello che è stato dopo un po’ di partite. Non mi preoccuperei dell’utilizzo tattico di questo giocatore”.