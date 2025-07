Negri su Ndoye: "Peccato, sarebbe cresciuto tanto in Champions e con Conte"

Marco Negri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye al Nottingham? Hanno pesato ingaggio e il fatto di giocare in Premier. La Serie A non è più quella degli anni 2000, il Bologna ha spinto per monetizzare il più possibile per reivestire la cifra. Ndoye aveva una grande opportunità di giocare la Champions col Napoli e di andare a lavorare con un allenatore come Conte col quale sarebbe cresciuto. Osimhen in Turchia? Ebbi la fortuna di sfidare il Galatasaray e lì l’atmosfera è molto bella, non è paragonabile a qualche squadra araba. Napoli oggi è diventata una tappa di arrivo e non più di passaggio”.

Ndoye, anni 24, era cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezzava le sue doti atletiche e tecniche. Aveva segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Alla fine la sua scelta è ricaduta sulla Premier e sul Nottingham Forest che ha offerto di più sia al giocatore che al Bologna. Il Napoli adesso guarda altrove per l'arrivo dell'esterno.