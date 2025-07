Milinkovic-Meret, l'ex allenatore alla Spal: "C'è una grande differenza tra i due"

Leonardo Semplici, che alla Spal ha avuto sia Meret che Milinkovic Savic, è intervenuto quest’oggi a RadioGoal: “Meret è un profilo che ha caratteristiche uniche e nonostante qualche critica di troppo ha carattere, Milinkovic Savic è arrivato da me che era giovane ed ha fatto un bel percorso. In ogni caso sono due ottimi portieri. Credo che l’acquisto di Vanja sia stato fatto per avere un’alternativa di valore, in caso di bisogno o di scelta bisogna avere due giocatori affidabili.

Milinkovic ha un gran calcio, in allenamento lo facevo battere le punizioni, ques’anno anche Meret è migliorato con i piedi. Sono comunque due profili importanti. Per me è meglio sceglierne uno, però nelle grandi squadre ci sono anche le alternanze. Questo poi lo deciderà Conte, ma è un problema che tutti vorremmo avere. Mi intriga la Roma di Gasperini”.