Espanyol, Ngonge: "A Napoli non giocato quanto avrei voluto! Sistema di Conte non prevedeva mio ruolo"

Cyril Ngonge è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore dell'Espanyol. Arrivato in prestito dal Napoli , l'attaccante belga si è mostrato "entusiasta" di "iniziare questa avventura" e ha ammesso che la sua prima impressione dell'Espanyol è "molto positiva".

Sul suo periodo poco positivo al Napoli: "In una partita di Champions League contro il Barcellona, ​​sono stato fuori per un mese a causa di un infortunio; è stato difficile per me tornare in campo. Quella stagione è stata la peggiore del Napoli in 10 anni, ed è stato difficile entrare nella squadra. Sono orgoglioso dello Scudetto vinto, ma a livello personale non ho giocato quanto avrei voluto. Con l’arrivo di Conte il sistema tattico non prevedeva il mio ruolo. Qui invece ritrovo un calcio offensivo, ma anche intenso in fase difensiva: è l’ambiente giusto per risentire le sensazioni di Verona".

L'Espanyol per rilanciarsi: "Mi sentivo motivato a venire all'Espanyol, una squadra che gioca un calcio molto intenso". In ogni caso, ha insistito sul fatto che le sue aspettative sono di "lavorare, aiutare la squadra e contribuire con gli obiettivi. Sono in un nuovo club, con nuovi obiettivi e voglio concentrarmi solo sul lato positivo. Voglio segnare, servire assist e aiutare la squadra. Dobbiamo guardare avanti e fare la miglior stagione possibile”.