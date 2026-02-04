Lookman: "Atletico enorme! Ho parlato con Simeone prima di venire. Pronto al debutto"

Ademola Lookman, neo acquisto dell'Atletico Madrid prelevato dall'Atalanta per 40 milioni di euro complessivi nel mercato invernale, si è già allenato in mattinata con i Colchoneros per poi presenziare nella conferenza stampa di presentazione di fronte ai giornalisti. Dopo aver posato con la maglia numero 22 rojiblanca che indosserà fino al 2030 (contratto firmato).

"Sono molto felice, davvero. È un club enorme, una benedizione per me, ne sono orgogliosissimo. Sono già stato con i miei compagni, è stato fantastico: mi hanno dato un grande benvenuto e non vedo l'ora di poter condividere altri allenamenti". Sulla scelta dell'Atletico Madrid, l'attaccante nigeriano ha commentato: "Sono molto felice, è per questo che sono venuto qui. È anche un piacere giocare in questa Liga". Prima del suo arrivo nella capitale Spagnola, l'ex giocatore della Dea aveva già parlato con mister Simeone: "Ho parlato con lui prima di venire: è stata una buona conversazione con la persona con cui dovrò convivere ogni giorno".

Lookman è già pronto a fare il suo debutto con la maglia dell'Atletico indosso, in occasione del match di Coppa del Re contro il Betis Siviglia: "Se mi daranno l'opportunità, sarò pronto per giocare giovedì". Poi si è ritagliato un momento per raccontare le esperienze vissute nei vari campionati europei: "È stato fantastico per la mia crescita: ho potuto svilupparmi come giocatore, imparare stili diversi e tutto ciò fa parte del mio bagaglio tecnico".

Sull'essere uno dei simboli della Nazionale nigeriana, arrivata al terzo posto in Coppa d'Africa: "È fantastico, una grande responsabilità, ma anche un piacere indossare questi colori". Infine si è presentato ai suoi nuovi tifosi con una breve descrizione delle sue qualità: "Il mio gioco è molto dinamico, si basa sulla velocità e cercherò di fare la differenza nei momenti critici. È quello che mi piace. La cosa più importante è aiutare la squadra".