Fratello Sind. Manfredi: "Tifo Juve e lo dico, lo sanno tutti. Anche De Luca lo ammetteva, poi..."

Massimiliano Manfredi, 53 anni, presidente del Consiglio regionale della Campania e fratello del sindaco di Napoli Gaetano, ha rilasciato un'intervista alla redazione di Napoli del Corriere della Sera: "In fondo la vera differenza fra me e mio fratello è proprio la politica. Lui è un tecnico civico, io un militante di partito che ha incominciato nelle giovanili, prima di lui".

In comune avete la squadra del cuore: "Tifo Juventus e lo dico. Lo sanno tutti e ho messaggi di chi mi dice: ti ho votato nonostante la tua fede calcistica".

Anche Vincenzo De Luca tifa Juventus? "Un tempo lo ammetteva, poi ha iniziato a dissimulare".