Sabatini: "6,5 al mercato del Napoli, ceduti due che erano sulla traiettoria di Okafor"

Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato ai microfoni di 'Siamo Tutti Allenatori' su Radio Marte: “Mercato del Napoli? Alisson è un po’ una scommessa, ma ha segnato il goal qualificazione per gli ottavi di Champions per lo Sporting. E’ una scommessa interessante. Giovane è un giocatore interessante, anche se nelle prime apparizioni m’è sembrato rispettoso della caratura dei compagni. Questi due giocatori, nella testa di Conte, saranno meglio di Lang e Lucca. Se non fossero meglio di due che non giocavano mai allora il problema sarebbe grosso. Non saranno centrali nel progetto tecnico, per Conte esistono quei soliti undici e pian pianino rientrano gli infortunati. Però negli acquisti di gennaio ci metto anche Vergara che è una bella sorpresa. Giovane giocherà più di Lucca, Alisson lo aspetto per giudicarlo. Lang e Lucca erano a zero nella considerazione di Conte”.

Sul caso Beukema e le scelte di Conte sul mercato: “Non credo che non ci sia stato il placet di Conte per i due acquisti di gennaio. Giovane ha fatto un bel girone d’andata. I primi acquisti del Napoli, al netto di De Bruyne, sono stati Beukema e Lucca, poi Lang. Su Beukema e Lucca c’era il timbro di Conte, son costati tanto. Beukema bocciato? Se non è una bocciatura quella allora son tutti promossi (ride ndr.). Gli olandesi son particolari, Beukema non sembra essere quello dell’anno scorso. Ricordo di Berkgamp ai miei tempi, poi mio figlio ha giochicchiato in Olanda. Gli olandesi rischiano di perdersi se non hanno la fiducia giusta. Koopmeiners s’è perso, ho il pensiero che anche Beukama si possa perdere del tutto. A Beukema son stati preferiti tutti tranne Marianucci. E’ vero anche che l’olandese ha avuto un rendimento inferiore rispetto all’anno scorso”.

Voto al mercato delle big italiane? “Voto al mercato del Napoli? Il miglior mercato l’ha fatto la Roma, il Milan s’è accontentato di Fulkgrug che appena starà bene farà la differenza. Alla Roma dò 7.5, al Milan 6 come alla Juventus. Il Napoli merita almeno un 6.5 semplicemente per il fatto che son stati ceduti due giocatori che erano sulla traiettoria di Okafor dell’anno scorso”.