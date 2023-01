Ex Dir. Tuttosport: “Plusvalenze farlocche le hanno fatte tutti, non solo la Juve”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore TuttoSport

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore TuttoSport: "Quella del Napoli è stata una capacità di reagire e portare a casa la vittoria, avere il pallino del gioco in mano. Il tifoso napoletano sta godendo due volte, l’idea che questo campionato possa essere archiviato come più ‘comodo’ non passa per la testa dei tifosi. Questo è il campionato che i napoletani metteranno in bacheca, altro che sminuire.

Sentenza Juventus? L’istanza di revoca ha un tempo di 30 giorni, si è molto discusso su da quando dovessero partire. Ciò che trovo poco carino è che la difesa della Juve non dice di non essere colpevole, ma ammette che lo sono anche gli altri. C’è un ragionamento macro che appartiene a Napoli ed il Nord che si ricongiunge a quanto detto De Giovanni sul non poter mischiare pere con mele per quanto riguarda i reati, però non si può criticare una società come la Juventus sul ‘così fan tutti’. Il problema plusvalenze è comune al sistema calcio italiano, la Juventus è stata incolpata come sistema interno, ci sono delle intercettazioni palesi e chiare. Quando Chiné parla di ‘sentenza afflittiva’ dimentica quello del Milan che aveva già avuto punti di penalizzazione per Calciopoli che non le impedirono di partecipare alla Champions. La logica di Chiné che dice che ‘deve essere afflittiva’ è poco logica.