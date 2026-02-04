Fabbroni: "Lang ha fatto una creaturata! Alisson? Mi piace l'idea dell'impact player"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Insigne non è un rimpianto per il Napoli. Cosa mi incuriosisce di Alisson? Potrei dire tutto. Lo vorrei vedere all'opera. Mi piace questa idea dell'impact player. L'impact player del Napoli è stato Mertens. Non siamo a questi livelli. Non mi sono piaciute le parole di Noa Lang. Denota un limite del calciatore, a Napoli parleremmo di una creaturata. Si è scavato ulteriormente la fossa. A questo punto non credo che avrà futuro al Napoli.

Infortunio Di Lorenzo? Una piccola parte del problema di Di Lorenzo potrebbe esser stato causato dalla postura. A me non va giù che i difensori saltino come i pinguini, come Di Lorenzo in Napoli-Fiorentina. Quando sei costretto a fare dei gesti innaturali. Trasferta delicata contro il Genoa, va invertito questo trend. In questa fase finale. La visione del Napoli è importante. Queste partite sono tutte delicate. Bisogna fare più punti possibili. Sarebbe auspicabile non perdere neanche un punto fino a fine campionato. Da questa giornata di campionato arrivano due responsi: la bella prova del Napoli contro la Fiorentina, a pochi giorni dalla Champions. E poi questo maledetto Milan che ha vinto ancora e che non viene accreditato tra i favoriti per lo Scudetto dai media".