Fabbroni: "Stampa nordista imbarazzante, critica De Bruyne ed esalta l’ingaggio di Dzeko”

Il giornalista Mario Fabbroni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “CT a tempo peggiore situazione dell’Italia. Scelta di Gattuso di corto respiro che non fa bene all’Italia. Gravina è il punto debole del calcio italiano. Avrei preferito un progetto di più largo respiro. Mondiale per club? Non c’è assolutamente interesse per questa competizione. De Laurentiis dice cose sacrosante sullo stato di salute del calcio. Il nostro movimento ha perso 40 mila iscritti, mentre gli altri sport (con il boom del tennis) vanno bene.

Il Napoli è davvero davanti a tutte, ma anche dal punto di vista di strategia aziendale. La stampa nordista ha criticato l’arrivo di De Bruyne, mentre ora sarà esaltato l’ingaggio di Dzeko da parte della Fiorentina: questo è un po’ imbarazzante. Il Napoli, in questo momento, dovrebbe avere sempre la prima pagina dei giornali italiani. Per Conte, paradossalmente, la prossima stagione sarà più difficile: le attese saranno molte di più e Conte dovrà trasformare tutto questo sul campo e non sarà affatto facile”.