Trotta consiglia Raspadori: "Se Conte farà modulo a una punta, avrai poco spazio"

Marcello Trotta, attaccante della Turris passato dalle giovanili del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “Raspadori è un giocatore importante per il Napoli ma per lui sarà fondamentale capire come vuole giocare Conte l’anno prossimo. Quale modulo prenderà come riferimento per capirci. Se il Mister vorrà giocare con una sola punta Giacomo farà fatica a trovare spazio. In un attacco a due punte potrà avere modo di far bene e di giocare di più.

Giocare alle spalle della punta centrale o comunque di fianco ad essa rappresenta, come ho sempre detto, il ruolo che più gli si addice. L’arrivo di De Bruyne rappresenta un’operazione di mercato che definirei mondiale. Portare un giocatore di quel calibro a Napoli è una roba fuori dal comune. E’ un affare che da lustro non soltanto al Napoli ma a tutto il calcio italiano. De Bruyne può ricoprire più ruoli in mediana e sono sicuro che il mister saprà collocarlo nella zona migliore a seconda del modulo che deciderà di attuare volta per volta”.