La Russa: "Con Pio Esposito dietro Lautaro-Thuram, l'Inter avrebbe vinto lo scudetto"

Intervenuto su Radio Rai Gr Parlamento nel corso della trasmissione 'La Politica nel pallone', il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha parlato dei temi di attualità del calcio italiano: "Rivoluzione azzurra? Avrebbero dovuto pensarci prima. Ranieri o Mancini, se fossero stati previsti come piano B, quando era necessario prevedere un piano B, avrebbero accettato. Ma anche lo stesso Mourinho, perché no; del resto abbiamo avuto anche Helenio Herrera come selezionatore. Ma adesso è inutile piangere sul latte versato. Abbiamo scelto Gattuso e quindi viva Gattuso, mi auguro vada bene. L'importante è che poi ci si assuma i meriti del successo, se ci sarà, ma anche le responsabilità di un eventuale insuccesso. Una volta la Nazionale era l'ambizione dei calciatori. In questo calcio che vede girare molti più soldi la Nazionale ha perso appeal. Qui, più che l'allenatore, deve essere il sistema calcio a ridare centralità al valore di indossare la maglia dell'Italia, e non mi pare che questo stia avvenendo".

Se fosse presidente FIGC cosa farebbe?

"Ho già abbastanza guai a essere presidente del Senato… Però la prima cosa che farei è lasciare i club liberi di comprare tutti i giocatori stranieri che vogliono, ma obbligherei a schierare quattro giocatori italiani ad ogni partita. Penso si possa fare. L'Inter, per esempio, ha un Pio Esposito che può darsi che possa diventare un'alternativa ai titolari che gioca in Serie B mentre i nerazzurri avevano riserve che facevano rimpiangere questo ragazzo. Se avesse avuto Pio Esposito dietro Lautaro e Thuram, l'Inter avrebbe vinto lo Scudetto probabilmente. Perché è così. Allora obblighiamo a far giocare questi ragazzi, se tecnicamente possibile".