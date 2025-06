Malfitano non ci sta: "Sacrilegio chiedere la 10 di Maradona per De Bruyne"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, parlando dei temi odierni in casa Napoli: "De Laurentiis ha lodevolmente iniziato con largo anticipo le operazioni di mercato volendo sistemare in fretta le caselle mancanti affinché a Dimaro sia già tutto pronto per la preparazione in vista di una stagione in cui si deve difendere lo scudetto. De Bruyne è arrivato a Napoli da giocatore già fatto, come Krol ai tempi, diversamente da Cavani che è esploso a Napoli o da Higuain che era un comprimario al Real Madrid ed a Napoli ha trovato la sua consacrazione.

Ma da qui a volerlo associare alla 10 di Maradona ce ne vuole, è sacrilego. È una cosa che non si dovrebbe proprio pensare: nessuno può essere associato a Maradona, anche se il Napoli prendesse Yamal del Barcellona non si dovrebbe pensare di affidargli la 10. Il lavoro della società è garantito dalla presenza di Conte e dal portafoglio di De Laurentiis che ha l'obiettivo di difendere lo scudetto e di essere competitivi in Europa. Questi obiettivi giustificano e spiegano i movimenti di mercato del club partenopeo. Il Napoli per tutelarsi anche in Europa ha bisogno di un attaccante da 25 gol a stagione, Nunez non ha giocato molto a Liverpool.

Ogni giocatore che viene associato al Napoli deve essere secondo alcuni un fuoriclasse, non è così: i giocatori devono essere funzionali e Lucca può esserlo, poi vedremo se arriverà quale contributo apporterà alla squadra. Ricorda Luca Toni che arrivò in Serie A intorno ai 26 anni, mentre Lucca ha già esperienza in tal senso. Tutto il mercato del Napoli, in entrata e in uscita, ha come garante Antonio Conte, che ha spazio e portafoglio per agire sul mercato. Per quanto mi riguarda, credo il Napoli voglia arrivare in semifinale di Champions come obiettivo, al di là del campionato. Conte e De Laurentiis certamente si sono chiesti perché non provate ad andare il più avanti possibile in Europa. Migliorare quanto fatto fin qui storicamente dal Napoli, significa puntare alla semifinale, dal momento che con Spalletti si è giunti ai quarti".