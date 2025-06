Nunez, dall'Uruguay: "Come atleta è tra i primi d'Europa! A Napoli può ambientarsi subito"

Vincenzo D'Ippolito, agente Fifa ed esperto di calcio uruguaiano, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha parlato di Darwin Nunez accostato al Napoli: “Nunez è un grande attaccante e aggiungerlo a Lukaku per il reparto offensivo del Napoli, anche per affrontare la Champions nel modo giusto, sarebbe ottimo. Nunez il primo anno ha fatto molto bene al Liverpool nel primo anno, un po’ meno nell’ultima stagione, ma quando ha giocato è stato determinante.

Gli uruguaiani poi a Napoli si ambientano subito, questo può essere un fattore aggiuntivo per il suo passaggio in azzurro. Conosco bene Conte, meglio di tanti altri: ero il suo procuratore quando è andato dal Lecce alla Juventus, quando era ragazzino insomma. Sicuramente si è informato sul calciatore e sulla voglia che avrebbe l’uruguaiano di sposare il progetto azzurro. Come attaccante e come atleta è uno dei primi d’Europa. Per quanto riguarda le ali offensive, i vari Sancho, Ndoye, Lookman sono tutti di alto livello. Ma andiamoci piano, il mercato è particolare, gli esterni si muoveranno tra oltre un mese, ci sono i ritiri che partiranno e che rallenteranno un po’ la campagna trasferimenti italiana”