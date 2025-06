Bucciantini: “De Bruyne certifica passo in avanti di ADL, per la prima volta Napoli punto di riferimento"

vedi letture

Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Questo è il momento più difficile della Nazione, perché ci sembra per la prima volta che per l’Italia sia difficile arrivare al Mondiale. Problema reale nel trovare una Nazionale forte. Gattuso farà il massimo, ma non sarà facile. Dzeko è ancora credibile come attaccante, ma poi perchè lasciare in Serie B come Pio Esposito, il capocannoniere dell’Under 21. Dzeko è un grande giocatore e ci sta bene nella Fiorentina, ma prima ci deve giocare Pio Esposito.

Questo è il primo momento della Serie A in cui il Napoli è veramente la squadra da battere, anche negli del Napoli di Maradona ma in quegli anni i favoriti erano l’Inter dei tedeschi ed il Milan degli olandesi. Per la prima volta, dunque, il Napoli è il team di riferimento della Serie A e De Bruyne certifica il passo in avanti di De Laurentiis. La forza del campionato si è spostata al Napoli”.