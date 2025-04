Fedele: "Il Napoli ha il 97% di possibilità di vincere lo scudetto"

"Per me gli azzurri hanno il 97% di possibilità di vincere lo scudetto, è in un momento di fortuna meritata. Perché a Venezia poteva vincere ma alla fine poteva pure perdere. Perché con l'Inter ha pareggiato alla fine. Insomma io nell'aria avverto qualcosa di positivo". A dirlo è stato Enrico Fedele intervenuto a Radio Marte.

"Purtroppo il Napoli dura 60' e questo è quello che mi preoccupa. Non riesce a reggere per 90' e quindi rischia. Meret è stato determinante, e infatti sul 'Roma' gli ho dato 10, parando quel calcio di rigore, perché ha evitato il gol nel momento in cui il Napoli era in crollo. Nei minuti finali è successo di tutto, si è sofferto troppo. Per me il calo del Napoli è una questione soprattutto atletica, o ci sono anche questioni mentali? Reggono o meno la pressione da vittoria? Per me il Napoli non sta facendo miracoli, perché gli azzurri sono secondi innanzitutto per propri meriti ma anche per demeriti degli altri. Non si può dire che il Napoli, con 149 milioni spesi non doveva puntare alla Champions, non scherziamo".