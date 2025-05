L'interista Bergomi: "Dopo il 2-2 l'Inter ha il vento in poppa! Il Parma può far male..."

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha parlato della lotta scudetto: "Napoli-Genoa è stata una gara strana, per certi versi illeggibile, ma ha cambiato il 'sentimento' dell’intero campionato. (...) È impossibile dire con esattezza cosa succederà in questa giornata, ma è normale pensare che il Napoli sia favorito per il successo finale. In ogni caso, sarà un turno imprevedibile per tutti, soprattutto per la squadra di Conte, e non è detto sia decisivo.

Soffermandosi invece sulla formazione di Simone Inzaghi, l'ex bandiera interista ha commentato: "L’Inter ha improvvisamente il vento in poppa ed essere in corsa per il campionato può essere un bene anche per la Champions: la squadra è obbligata ad essere viva fino all’ultimo secondo. Arrivati a questo punto è l’emotività che conta, più della tecnica e dei possibili calcoli. Il Napoli affronta un ottimo Parma, che può farle male in molti modi, ma siamo sicuri riesca a reggere dietro la fisicità di Lukaku e McTominay?".