Fedele: “Infortunio Neres una fortuna! Deve giocare Raspadori, è lui il sostituto di Kvara”

vedi letture

Intervenendo a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, l'ex dirigente ed agente Enrico Fedele ha parlato del momento del Napoli: "Resta il Napoli il favorito per vincere lo scudetto per varie ragioni. Altro che Juve: tutt'al più, è l'Atalanta che potrebbe meritare lo Scudetto per la sua proposta di gioco, non certo una Juventus che non è una grande squadra da diversi anni... Ad ogni modo, io vedo il Napoli favorito perché è il suo anno. Anche quando ha pareggiato o perso, l'Inter non è scappata.

Per quanto riguarda il modo di giocare degli azzurri, si può giocare a tre in mezzo al campo; quando non c'è Anguissa, può giocare Gilmour con il camerunense e Lobotka, oppure con Scott McTominay. L'importante è che Politano agisca largo a destra, dalla metà campo in su, mentre Raspadori può essere schierato a sinistra ma non esterno, più centrale.

Classifica molto raggruppata nella parte alta? E' un campionato anomalo, dove non ci sono risultati scontati. Ai tifosi voglio dire questo: vi invito a non giudicare 'domenicalmente', perché rischiate di fare brutte figure la settimana successiva. No ai giudizi dopo le singole prestazioni, bisogna guardare il quadro d'insieme.

Neres può finalmente rientrare? E per fare che? Il suo infortunio è stata una fortuna. Ho sempre detto che al Napoli mancasse solo un difensore, non un attaccante, perché aveva in rosa Raspadori, un uomo che fa i gol e non è assolutamente il sostituto di McTominay. Ora pensiamo solo a vincere il campionato e non perdiamoci in eccessive riflessioni tattiche: Raspadori deve giocare, ma dietro si deve usare sempre la difesa a 4, altrimenti fai sfiorire la catena di destra, l'arma migliore della squadra di Conte. Neres, al massimo, lo manderei in panchina. Il brasiliano è importantissimo a gara in corso per spaccare le partite. Il sostituto di Kvara, ma con un modulo diverso, è Raspadori. Possiamo arrivare a circa venti gol tra Lukaku e l’ex Sassuolo”.