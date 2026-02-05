Podcast Ferrante: “L’anno scorso Napoli e Inter hanno fatto a gara per non vincere Scudetto”

L'ex attaccante Marco Ferrante a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Inter-Torino di Coppa Italia.

Inter in semifinale battendo il Torino con tanto turnover:

"Penso che la differenza la faccia la mentalità che gli ha trasmesso Chivu. A livello di organico e mentalità ormai è paragonabile alle top europee. Ha una mentalità vincente e la si vede in tutte le competizioni. Hanno una rosa ampia rispetto alle altre".

Cosa aggiunge sull'Inter?

"L'anno scorso hanno fatto la gara per non vincerlo il titolo sia Inter che Napoli. I meriti erano da ambo i lati, ma chi sta meglio anche mentalmente ha vinto. Quest'anno credo che servirebbe una catastrofe per non dare all'Inter lo Scudetto. E' più attrezzata, gioca meglio e con le piccole non sbaglia mai"

Chi deve temere per lo Scudetto?

"La Juve ha una quadratura con Spalletti, ma non è all'altezza di poter impensierire l'Inter. L'unica che per numeri si avvicina è il Milan, che avrà anche la chance del derby. L'unico ostacolo è quello rossonero. E' un campionato che può buttare via solo l'Inter".

Che Torino ha visto ieri?

"Ha fatto la sua figura, era già battuta in partenza ma doveva giocarsela. Quest'anno è un cantiere in confusione. C'è un allenatore non stabile, la tifoseria sempre contro il presidente, e questo incide sui giocatori. C'è un'eterna confusione da qualche anno al Torino".

L'Inter dovrà dare un segnale diverso però nei big match:

"C'è lo scontro diretto che conterà ma non vedo grosse difficoltà per l'Inter".

Come vede Nkunku al Milan?

"A me piace, vede la porta, il Milan non applica un bel calcio da vedere, ma in un rush finale teso ci sarebbe da divertirsi".

Lotta per la Champions, come la vede?

"Faccio il tifo per il Como, per come gioca e la sua disinvoltura. Fabregas ha portato una mentalità diversa, è imprevedibile, può vincere contro chiunque. Sarebbe bello vederlo in Champions, quantomeno andare in Europa".