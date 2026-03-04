Del Genio: "Sono per la conferma di Conte, se va via ecco la mia classifica allenatori"
Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "L'anno prossimo non cambierei allenatore. Quindi è primo Conte nella mia classifica, sono per la sua conferma. Poi se va via Conte, la classifica diventa: primo Fabregas, secondo Xabi Alonso, terzo De Zerbi, quarto Italiano. Una fesseria la dovevo dire, l'ho detta"
