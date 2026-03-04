Cazzullo alla Rai: “Amo Napoli, la capitale della cultura, perciò non mi piace Da Vinci!”

vedi letture

Aldo Cazzullo, attraverso i microfoni Rai, chiarisce il suo pensiero dopo le tante polemiche scaturite dal suo articolo.

Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo attraverso le colonne del Corriere della Sera, aveva attacco il vincitore del 76° Festival di Sanremo Sal Da Vinci. Attraverso i microfoni Rai chiarisce il suo pensiero dopo le tante polemiche scaturite dal suo articolo: "Amo Napoli, per questo non mi piace Sal da Vinci. Perché Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbero quelli che detestano Napoli. La Napoli enfatica, strappacore.

No, io adoro Napoli, la musica napoletana, la grande canzone napoletana e poi Tullio de Piscopo con Tony Esposito e Eugenio Bennato, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti e il più grande di tutti, Pino Daniele. Trovavo interessante ieri Nino D'Angelo e oggi Geolier. Considero Napoli la vera capitale della cultura italiana. Il cinema di Totò, di Massimo Troisi, il teatro di Eduardo, però scusate, non mi piace Sal Da Vinci".