L'ex Ventura: "Consacrato zoccolo duro per ripartire e puntare di nuovo allo scudetto"

vedi letture

Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale ed ex tecnico di Napoli e Torino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma ‘Radio Goal’: “Il Napoli ha tutto per arrivare in Champions. Si è partiti con l’ambizione di rivincere lo scudetto, ma non si può farlo ogni anno. In questa stagione si è fatta qualche verifica su determinati giocatori, vedi Vergara, consacrando uno zoccolo duro per ripartire nella prossima stagione in Champions e puntare nuovamente allo scudetto.

A Napoli stanno facendo qualcosa di importantissimo, poi va fatta una riflessione su tutti questi infortuni. Può succedere, ma non deve accadere di nuovo. Con tutto ciò che ha subìto il Napoli, tra infortuni ed altre situazioni, credo che si debba essere comunque contenti di quanto fatto. La società ha buttato le basi per essere sempre competitivi anche in futuro”.