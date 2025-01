Rileggi live Fiorentina, Palladino in conferenza: "Complimenti al Napoli, sono forti e cinici. Noi siamo giovani e dobbiamo crescere"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino interverrà nella sala conferenze dallo Artemio Franchi per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Come nasce la sconfitta? "Abbiamo affrontato una squadra forte, complimenti al Napoli che è molto solido, cinico e ha grandi individualità. Hanno sfruttato ogni minimo errore nostro: dobbiamo prendere esempio da queste grandi squadre, si cresce anche guardandole. Il piano gara era giusto, abbiamo approcciato bene la partita e ho visto motivazione. Nella fase centrale hanno avuto più possesso palla, siamo mancati un po' nella riconquista: troppe volte andavamo verticali e perdevamo il possesso. Dobbiamo lavorarci e migliorare, ma siamo giovani e queste partite servono a questo".

Come mai Gudmundoson non è entrato? "Aveva un fastidio alla cavlglia, doveva entrare ma ha sentito un fastidio. Valuteremo cosa ha avuto.

Qual è il problema della Fiorentina? "Bisogna capire da che lato si guarda. Se analizziamo gli aspetti positivi o quelli negativi guardando solo le ultime quattro partite. Io mi concentro su cosa c'è da migliorare: analizzeremo gli errori con la squadra, dobbiamo continuare a crescere e lavorare giorno dopo giorno. Io per primo devo crescere".

Il secondo e terzo gol li subite per eccesso di impostazione? "No, nessuna ricerca esasperata. Ripeto, dipende se si vuole essere positivi o negativi: Moreno e Comuzzo hanno fatto una grande partita, da migliori in campo. Poi hanno fatto degli errori ma sono giovani e sarà compito mio lavorare su questi dettagli".

Da Pongracic cosa dobbiamo attenderci? "Era indiziato a giocare, in settimana ho provato sia lui che Moreno. E vi spiego il cambio di sistema: il Napoli gioca molto sulle catene e volevamo maggiore densità centrale. Loro sono forti, noi siamo mancati quando dovevamo giocare sulla riconquista. Al di là dei sistemi di gioco. Ed è anche difficile accettare la sconfitta per 3-0, abbiamo avuto occasioni per riaprire ma il Napoli ha castigato al minimo dettaglio".

Beltran su Lobotka e Adli su McTomininay. "Non era proprio così, erano delle scalate, non erano uomo su uomo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema e siamo passati a quattro. Questa squadra può giocare sia a tre che a quattro, oggi non abbiamo perso per questo ma per il cinismo degli avversari. Bisogna fare anche complimenti agli avversari, noi dobbiamo ancora crescere. Bisogna analizzare, azzerare e lavorare di più".

Bilancio personale e di squadra? "Non parlo di cose personali, parlo del bilancio della Fiorentina. Bilancio super positivo visto che siamo una squadra nuova con tanti giocatori nuovi. Abbiamo ampi margini di miglioramento".

20.54 - Termina la conferenza stampa.