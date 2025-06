Foggia pazzo di Lang: "Fortissimo, colpo eccezionale! E che coppia con Ndoye..."

Il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lang è fortissimo, un giocatore che a me fa impazzire, Il Napoli ha fatto un colpo eccezionale. Ndoye può coprire 60/70 metri, nel gioco delle coppie questa considerazione va fatta. Il Napoli adesso ha una pressione diversa, farà la Champions League che è il vero cruccio di Conte. De Bruyne è uno di quei giocatori che ti fanno innamorare del calcio”.

Sull'affare Lang nella stessa trasmissione Valter De Maggio si è espresso così: "Nella giornata di ieri sono stati intensificati i contatti. Giovanni Manna aveva già l'accordo col calciatore per un quinquennale, con ingaggio e bonus a salire. Ora bisogna incastare le ultime cose che riguardano i dettagli.

Siamo dunque ai dettagli su piccoli particolari, piccole clausole. Ma in generale il Napoli ha già raggiunto l'intesa con il PSV. Mancano solo gli ok definitivi della società, ossia di Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli. Si potrebbe chiudere anche così com'è e quindi nel giro di 24 ore. Questo in barba a chi dice che il Napoli è immobile".