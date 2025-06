Sentite Rodri: "De Bruyne? Quanto ci manca! Sarà dura rimpiazzarlo nello spogliatoio"

vedi letture

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha parlato dell'addio di Kevin De Bruyne e del suo passaggio al Napoli in un'intervista concessa alla Fifa: "È un giocatore incredibile, già ci manca tantissimo. Non solo in campo ma proprio a livello umano, in termini di spogliatoio e per il ruolo che aveva nella nostra squadra. Gli auguro davvero il meglio. Ora qualcuno dovrà prendere il suo posto ma non sarà facile. Ma guardiamo avanti, come ha sempre fatto questo club”,

Rodri ha anche analizzato quella che sarà la sfida di stasera al Camping World Stadium di Orlando contro la Juventus: “Mi aspetto una gara competitiva. La Juve è una squadra molto fisica, che gioca molto sull’uno contro uno. Sappiamo, tuttavia, che se vogliamo arrivare primi nel girone dobbiamo batterli. Ho visto le ultime due gare della Juve, stanno crescendo ed hanno alzato il livello con diversi giovani giocatori forti. Sarà una bella battaglia”.

Il centrocampista spagnolo ha parlato anche della sofferenza nel vedere la squadra affrontare diverse difficoltà e di come stiano lavorando per tornare a essere il club che tutti conoscono: “È stata una stagione difficile non solo per me ma anche per la squadra, ci sono stati momenti davvero complicati. Penso che abbiamo dimostrato di aver fatto dei passi in avanti nelle ultime due partite, stiamo lavorando per tornare ad essere il City che eravamo non molto tempo fa. Ci sono stati diversi cambiamenti, anche nello staff".