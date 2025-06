Podcast Fedele: “Il Napoli rischia di perdere Anguissa e Lobotka, deve rinnovarli subito!”

L'ex direttore Enrico Fedele è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Si parla di 4 regali di ADL per Conte. Beukema, Ndoye, Lang e Nunez. Così il Napoli può essere competitivo?

"Tutti questi soldi non ci sono. ADL ha detto quanto si può spendere tra cartellini e ingaggi. Il Napoli rischia di perdere due grandi giocatori e ha il dovere di accontentarli. Sono Anguissa e Lobotka. Lobotka ha una clausola di 27 mln per l'estero ed è appetibile. Il Napoli deve soprattutto rinnovare Anguissa e Lobotka, e ci vorrà poi un altro cagnaccio lì in mezzo. Quando gioca De Bruyne, chi metti lì? Io per esempio preferisco davanti Lucca a Nunez, servono giocatori che si adattino velocemente al calcio italiano. Quando sento dire che Ndoye vale 50 mln dopo una stagione, non ci sto. Lì davanti serve un esterno tipo Lookman che segna, non un altro centrale".

Inter, cosa fare ora con Pio Esposito?

"Per me è più di prospettiva Sebastiano Esposito. Ha fatto delle cose che mi hanno sbalordito. Ma devono giocare. Può rimanere all'Inter, come il fratello, ma quanto giocano poi?".