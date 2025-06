Stringara: "Lee Kang-In un folletto pieno di fantasia, farebbe benissimo!"

Paolo Stringara, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non è affatto poco ciò che sta facendo il Napoli sul mercato. Ndoye? Con Conte si completano tutti, poi in una piazza come Napoli, con la Champions da giocare, si gaserebbe. E’ un ottimo calciatore, ha fantasia, salta l’uomo e sposta gli equilibri.

Lee Kang In del PSG? Lo vedrei benissimo in Italia, è un folletto che salta l’uomo, ha molta fantasia e calcia benissimo le punizioni. Poi è un bravo ragazzo, si applica molto e nel calcio italiano farebbe molto bene. Kang In ha giocato anche da mezz’ala, ma è un esterno di fascia, un fantasista”.