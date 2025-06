Podcast Baiano: “Questi 4 giocatori che tratta il Napoli non alzano il livello della squadra”

L'ex calciatore Francesco Baiano è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Lazio, il blocco possibile del mercato potrebbe far arrabbiare Sarri e farlo andare via?

"Non è una cosa strana, anche altre sono così. C'è il Fair Play Finanziario, non puoi fare come vuoi. Anche la Roma sta così. Cosa dovrebbe dire allora Gasperini, che si trova in una squadra che prima di comprare deve vendere? Lo sapeva anche prima Sarri di questo".

Si parla di 4 regali di ADL per Conte. Beukema, Ndoye, Lang e Nunez. Così il Napoli può essere competitivo?

"Devi spendere parecchio. E' vero che venderanno Osimhen, anche se poi nessuno offre per lui. O va in Arabia o il Napoli è costretto a venderlo a un prezzo decisamente più basso dei 75 mln della clausola. Se fai questi 4 regali, anche dovessero arrivare i 75 di Osimhen, la lista della spesa supera quasi 150 mln. Per me non arrivano tutti e quattro, la vedo dura. Sono 4 nomi che non alzano il livello della squadra. Ndoye a 50 mln non lo vado a prendere, come Garnacho 80 mln a gennaio, che il Napoli ha fatto bene a non prendere. Il Napoli non si fa prendere per il naso. Olise è uno che ti fa la differenza. Lucca è un buon giocatore a 30 mln per fare la riserva a Lukaku? Non ti serve la riserva, il Napoli giocherà su tre fronti e ti serve un titolare dello stesso livello".

Inter, cosa fare ora con Pio Esposito?

"Deve andare a giocare. In prospettiva è devastante. Se lo porti come ha fatto il Milan in prima squadra con Camarda e non lo fai giocare, che lo tieni a fare? L'esperienza non si fa guardando i giocatori ma giocando".