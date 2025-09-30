Podcast Fontana: "Conte saprà rimettere il Napoli in carreggiata anche in Champions"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista del Napoli Gaetano Fontana ha detto la sua sul momento del club azzurro: "Vedo un Napoli solido, che sa quello che vuole. Al di là delle sconfitte con City e Milan, la squadra ha sempre dato battaglia fino alla fine. A Manchester ha resistito in inferiorità numerica contro una delle squadre più forti d’Europa; a Milano ha pagato le assenze e l’impatto iniziale, ma ha comunque reagito. Con questo spirito sono certo che Conte saprà rimettere la squadra in carreggiata anche in Champions".

Ultima domanda sulla Fiorentina, che sta vivendo la peggiore partenza nell’era dei tre punti. Può essere la Conference l’occasione per ritrovare certezze?

"Sì, ogni occasione può aiutare a ritrovare fiducia. Non mi aspettavo questa partenza perché la società ha lavorato bene sul mercato e ha riportato un allenatore come Pioli, che conosce la piazza. Può esserci qualche equivoco tattico, come nel caso di Gudmundsson, che deve ancora inserirsi al meglio. Quando porti un giocatore in una nuova realtà, non sempre rende come ti aspetti subito. Ma c’è talento e Pioli ha l’esperienza per trovare i giusti equilibri. Sono convinto che il tempo giocherà a favore della Fiorentina".